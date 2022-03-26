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Медведев об отстранении российских паралимпийцев: «Им говорят: «У вас государство плохое, поэтому нам на вас плевать». Но это противоречит всем нормам морали»

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

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