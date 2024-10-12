"Все решения за тебя буду принимать я!". Решалку только не надорви

Прямо сейчас у меня есть парочка очень сложных ситуаций, в которых я не могу принять решение. Я уже подумала, выписала плюсы и минусы, посмотрела видео от разных умников – ну, вы знаете, вся вот эта карамора, которая сопровождает принятие решений у тревожных людей.