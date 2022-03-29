Popcaketv

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Должна извиниться за жизнь в США? Отар Кушанашвили защитил Марию Машкову в ее конфликте с отцом

Должна извиниться за жизнь в США? Отар Кушанашвили защитил Марию Машкову в ее конфликте с отцом

Ситуация, которая сейчас происходит в Украине, разделила многие семьи. Например, поругались патриот России Владимир Машков и его дочь Мария, которая уже не первый год проживает в США.

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