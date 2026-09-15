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Ивановские новости

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«Ивановские новости» собрали всё, что известно о трагедии в «Мисти парке»

«Ивановские новости» собрали всё, что известно о трагедии в «Мисти парке»

В Иванове продолжается расследование гибели шестилетнего ребёнка, который 10 сентября сорвался с аттракциона в крытом парке развлечений «Мисти», расположенном на втором этаже ТРК «Ясень».

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