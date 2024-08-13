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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Газзаев о Глушенкове: «Лучший российский игрок, футболист с бразильской техникой. Бомбардир по своему существу»

25-летний игрок провел 6 матчей за «Зенит» во всех турнирах в этом сезоне и забил 9 голов.  – Глушенков - бомбардир по своему существу, это видно по нему.

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