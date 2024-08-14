Люди построили дорогу за свой счет

Жители и дачники Корбисельги сделали дорогу к населенному пункту собственными силами за личные средства Текст: Алина Гапеева Для ремонта участка дороги длиной один километр населением собрано двести тысяч рублей.
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