Захарова потребовала от Германии объяснений после разговора офицеров

РИАМО - 1 мар. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Германия должна предоставить объяснения разговора высших офицеров ВВС ФРГ о планах ведения против РФ боевых действий, включая уничтожение гражданской инфраструктуры.
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