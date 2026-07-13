Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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На улице Кирова просела брусчатка вокруг люка

На улице Кирова просела брусчатка вокруг люка

Смоляне делятся кадрами с улицы Кирова, на которых тротуар «уплывает». Жители дома №24 по улице Кирова сообщают о коммунальной проблеме: прямо на пешеходной зоне просела брусчатка вокруг канализационного люка.

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