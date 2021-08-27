Банки.ру

95 241 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Все более смешнее.От наказания за взятки освободили по причине непреодолимых обстоятельств. Сейчас еще иностранцев не...На госслужбу допу...
  • Виктор Шиховцев
    Мы первый уже не вытягиваем, столько там дармоедов, а этот баран предлагает ещё один создать.Титов предложил с...
  • Виктор Шиховцев
    Но только в том случае, если победит ЕдРо, верно? Знатная замануха. Вова ещё денег обещал. На тех же условиях.Поправки о запрет...

Россияне стали активно объединять ипотечные и потребкредиты

Высокие цены на жилье вынудили россиян в процессе рефинансирования активнее объединять ипотечные и потребительские кредиты — за последние три месяца интерес к таким сделкам вырос на 15–20%, пишут «Известия», ссылаясь на риелторские компании и банки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх