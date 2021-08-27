Россияне стали активно объединять ипотечные и потребкредиты

Высокие цены на жилье вынудили россиян в процессе рефинансирования активнее объединять ипотечные и потребительские кредиты — за последние три месяца интерес к таким сделкам вырос на 15–20%, пишут «Известия», ссылаясь на риелторские компании и банки.
Высокие цены на жилье вынудили россиян в процессе рефинансирования активнее объединять ипотечные и потребительские кредиты — за последние три месяца интерес к таким сделкам вырос на 15–20%, пишут «Известия», ссылаясь на риелторские компании и банки.
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