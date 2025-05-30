На Украине зафиксировали резкое увеличение случаев дезертирства

РИА Новости: Число случаев дезертирства на Украине резко возросло в 2025 году Число случаев самовольного оставления частей украинскими военнослужащими резко возросло за последние пять месяцев и может достигнуть рекордного уровня в 2025 году.
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