Представителей двух профессий могут отпустить на пенсию досрочно

В Госдуме обсуждают возможность понизить до 50 лет возраст выхода на пенсию для работников пожарной охраны ВС РФ и преподавателей среднего профессионального образования, рассказала агентству «Прайм» директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии