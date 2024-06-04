Представителей двух профессий могут отпустить на пенсию досрочно

В Госдуме обсуждают возможность понизить до 50 лет возраст выхода на пенсию для работников пожарной охраны ВС РФ и преподавателей среднего профессионального образования, рассказала агентству «Прайм» директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.