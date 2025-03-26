Генштаб ВСУ отрицает причастность Украины к ударам по энергетическим объектам России

МОСКВА, 26 марта, ФедералПресс. Генеральный штаб вооруженных сил Украины официально опроверг заявления Министерства обороны России о том, что украинские войска нанесли удары по российским энергообъектам, нарушив условия прекращения огня.
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