В Республике Татарстан местный житель подозревается в убийстве знакомого

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан по факту обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.
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