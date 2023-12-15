Официально: многопользовательская The Last of Us Factions отменена Naughty Dog официально ...

Официально: многопользовательская The Last of Us Factions отмененаNaughty Dog официально объявила, что отменяет The Last of Us Factions, многопользовательскую онлайн-игру, основанную на вселенной The Last of Us, заявив, что ей придется отвлекать от своих однопользовательских проектов больше внимания, чем ей хотелось бы.
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