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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Официально: многопользовательская The Last of Us Factions отменена Naughty Dog официально ...

Официально: многопользовательская The Last of Us Factions отменена Naughty Dog официально ...

Официально: многопользовательская The Last of Us Factions отмененаNaughty Dog официально объявила, что отменяет The Last of Us Factions, многопользовательскую онлайн-игру, основанную на вселенной The Last of Us, заявив, что ей придется отвлекать от своих однопользовательских проектов больше внимания, чем ей хотелось бы.

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