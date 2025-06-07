Умерла бывший главный режиссер Цирка Никулина Оксана Дружинина

Ушла из жизни бывший главный режиссер «Цирк Никулина на Цветном бульваре» Оксана Дружинина. Об этом стало известно из сообщения генерального директора Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного, которое он написал в своем Telegram-канале.