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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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УЕФА об отказе от продажи прав на ЧМ: «Сделка, которую пытался навязать Инфантино, была какой угодно, но только не прозрачной. Руководство ФИФА потеряло доверие членов футбольной семьи»

В УЕФА объявили о потере доверия к президенту ФИФА Джанни Инфантино. Напомним, на этой неделе стало известно, что Инфантино рассматривает возможность продажи части прав на чемпионат мира внешним инвесторам.

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