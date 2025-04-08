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Калужские новости

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8 апреля — День российской анимации

8 апреля — День российской анимации

Этот молодой, но официальный праздник учрежден в 2022 году указом президента. Дата выбрана не случайно: 8 апреля 1912 года состоялась премьера первого российского анимационного фильма — немой кукольной ленты «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами».

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