8 апреля — День российской анимации

Этот молодой, но официальный праздник учрежден в 2022 году указом президента. Дата выбрана не случайно: 8 апреля 1912 года состоялась премьера первого российского анимационного фильма — немой кукольной ленты «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами».
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