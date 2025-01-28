BMW ожидает годовую маржу в нижней границе таргета в 6-7%

BMW ожидает, что ее прибыль до уплаты налогов в четвертом квартале будет значительно ниже прошлогоднего показателя, а ее годовая маржа окажется в нижней половине целевого показателя в 6-7%, сообщает Reuters со ссылкой на презентацию автопроизводителя.
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