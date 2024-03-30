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Расчеты FPV-дронов уничтожили пехоту ВСУ на подступах к Часову Яру

Расчеты FPV-дронов уничтожили пехоту ВСУ на подступах к Часову Яру

Расчеты FPV-дронов ивановских десантников за сутки нанесли 40 ударов FPV-дронами по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив большое количество личного состава и технику на подступах к Часову Яру в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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