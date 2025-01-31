Тихонов об уголовном деле из-за подготовки покушения на Тулеева: «Делили кемеровский бизнес. При участии известного олигарха»

В 2007-м четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова признали виновным в соучастии в подготовке покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и приговорили к трем годам лишения свободы, но вслед за объявлением приговора освободили по амнистии.
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