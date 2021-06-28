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Более пяти миллионов рублей лишились кузбассовцы после общения с мошенниками

Более пяти миллионов рублей лишились кузбассовцы после общения с мошенниками

Больше 5 миллионов рублей лишились кузбассовцы после общения с мошенниками. Это статистика за последнюю неделю.

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