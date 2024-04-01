Ювентус – Лацио, прогноз на матч сегодня 2 апреля 2024, Кубок Италии

Как часто вам попадаются два матча подряд между одними и теми же командами, проходящие с промежутком не более недели? А если речь идет о конце сезона, а эти команды вполне себе сильные по статусу? Сейчас Вашему вниманию и предлагается как раз одна такая пара в лице «Ювентуса» и «Лацио»: если победа в Серии А для них уже недостижима, то в Кубке Италии им еще есть за что бороться.