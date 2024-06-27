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Царьград

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Суд выбрал заочный арест как меру пресечения экс-телеведущей Фариде Карбангалеевой

Суд выбрал заочный арест как меру пресечения экс-телеведущей Фариде Карбангалеевой

Бывшую телеведущую телеканала «Россия-1» отправят под арест.Арест как меру пресечения избрал суд для бывшей телеведущей телеканала «Россия-1».

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