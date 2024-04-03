ВКС РФ уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России ликвидировали два пункта базирования боевиков в Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов в ходе брифинга в среду, 3 апреля.