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ВКС РФ уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии

ВКС РФ уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России ликвидировали два пункта базирования боевиков в Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов в ходе брифинга в среду, 3 апреля.

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