Сотрудник МЧС по Приморью Иваровский погиб вместе с вице-губернатором Ефремовым

Сотрудник ГУ МЧС России по Приморскому краю Александр Иваровский погиб вместе с бывшим командиром добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатором Приморья Сергеем Ефремовым, когда они выполняли задачи в зоне специальной военной операции (СВО).
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