Школе под Новосибирском угрожали терактом

Неизвестный сообщил о минировании учебного заведения. В итоге опасность не подтвердилась.В пятницу, 7 февраля, школа № 1 в Колывани Новосибирской области получила сообщение с угрозами.
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