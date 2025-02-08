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Школе под Новосибирском угрожали терактом

Школе под Новосибирском угрожали терактом

Неизвестный сообщил о минировании учебного заведения. В итоге опасность не подтвердилась.В пятницу, 7 февраля, школа № 1 в Колывани Новосибирской области получила сообщение с угрозами.

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