Уральские металлурги показали, как сделать промплощадку интересной для туристов

ММК поделился опытом организации промтуризма. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в Челябинской области стартовал четвертый поток Всероссийской образовательной программы по промышленному туризму, в рамках которой участники изучили лучшие практики на примере ММК.