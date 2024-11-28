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РИА Новый день

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Уральские металлурги показали, как сделать промплощадку интересной для туристов

Уральские металлурги показали, как сделать промплощадку интересной для туристов

ММК поделился опытом организации промтуризма. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в Челябинской области стартовал четвертый поток Всероссийской образовательной программы по промышленному туризму, в рамках которой участники изучили лучшие практики на примере ММК.

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