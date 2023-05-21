smi.today

4 342 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    кому нужны рейсы и безвиз?  ворюгам и уклонистам в россии и махинаторам в грузии. обычным людям это совершенно "парал...Авиарейсы «Сочи —...
  • Леонид
    Про статью о конфликте интересов между родственниками/свойственниками не слышали?«Откуда столько д...
  • Владислав Владислав
    Отличная новость.В Татарстане на 3...

«Улицу виноделов» и некрополь старше Горгиппии обнаружили археологи в Анапе

«Улицу виноделов» и некрополь старше Горгиппии обнаружили археологи в Анапе

«Улицу виноделов» и некрополь старше Горгиппии обнаружили археологи во время раскопок на территории санатория «Мотылек» в Анапе, заявила пресс-служба краевой администрации 20 мая на официальном сайте.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх