Моддер создал «вероятно, самый большой открытый мир в истории видеоигр». Все...

Моддер создал «вероятно, самый большой открытый мир в истории видеоигр». Всей жизни не хватит, чтобы добраться до конца картыМоддер с ником Alexandrovich создал впечатляющую модификацию для Garry’s Mod, которая добавляет в игру одну из самых больших карт в истории видеоигр размером в 2048 вселенных (октиллионы квадратных километров).