На Весенней отметят День туризма

В честь Всемирного дня туризма в библиотеке №47 (Весенняя ул., 8) 27 сентября в 15.00 для школьников пройдут познавательная игра «Я здесь был», географическая викторина, конкурс коротких путевых заметок о летних путешествиях.
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