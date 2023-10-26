Психолог Лабковский назвал 4 иллюзии, которые разрушают ваши отношения

То, как любовь выглядит в кино и книгах, очень отличается от реальных отношений. В художественных произведениях вообще было бы скучно показывать гармоничные пары, которые обсуждают все проблемы, прислушиваются к чувствам друг друга и счастливо проводят время в выходные за просмотром сериалов.
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