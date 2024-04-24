Ивановские десантники штурмом захватили опорный пункт ВСУ на окраинах Часова Яра

На донецком направлении подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Южная" при поддержке авиации и артогня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и штурмом захватили крупный опорный пункт военнослужащих ВСУ и украинских националистов на окраинах города Часов Яр в ДНР.