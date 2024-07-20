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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин назвал хорошей идею позвать иностранцев на матч звезд КХЛ и НХЛ: «Будем работать». Панарин пошутил: «Визу можете сделать? Есть сложности»

Благотворительная игра звезд КХЛ и НХЛ состоится сегодня в 15:00 по московскому времени. – Есть ли в планах привлекать звезд НХЛ из-за рубежа на следующие матчи? – Визу можете сделать? Есть сложности некоторые.

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