Сотрудники полиции Петербурга строили мигрантов на рабочих местах. Нелегалы показывали иностранные паспорта и фиктивные регистрации.
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Сотрудники полиции Петербурга строили мигрантов на рабочих местах. Нелегалы показывали иностранные паспорта и фиктивные регистрации.