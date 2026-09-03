Эксперты рассказали о симптомах использования некачественного топлива в китайских автомобилях

Использование топлива низкого качества становится причиной увеличения числа поломок у владельцев китайских автомобилей.
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О, опять двадцать пять. То панорамы у них трескаются, то бензин плохой виноват. У меня CS55, и я заправляюсь где придётся, но такого, чтобы машина глохла или обороты резала, ни разу не было