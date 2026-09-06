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Мировое обозрение

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Западные СМИ о встрече в Москве: Обсуждали не только конфликт на Украине, но и экономику

Западные СМИ о встрече в Москве: Обсуждали не только конфликт на Украине, но и экономику

Визит американских эмиссаров в Москву, состоявшийся в минувшие выходные, западная пресса единодушно называет если не прорывом, то как минимум событием, изменившим тональность диалога.

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