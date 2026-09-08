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Вести Севастополь

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В Симферопольском районе погибли двое в результате ночной атаки БПЛА

В Симферопольском районе погибли двое в результате ночной атаки БПЛА

Что известно об отражении массированной атаки на Крым и другие регионы России.В результате вражеского удара по Республике Крым в Симферопольском районе погибли два мирных жителя, ещё один человек получил ранения.

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