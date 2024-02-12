Мода доказала, что эти фасоны солнцезащитных очков неподвластны времени.

Мэрилин Монро, Одри ХепбернВсе мы стремимся найти классические модели очков, которые впечатляют своим внешним видом и остаются актуальными долгие годы.
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