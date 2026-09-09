Батраков о переходе в «Галатасарай»: «Сыграть в ЛЧ – это мечта, многие на моем месте поступили бы так же. Уровень РПЛ падает из-за отсутствия еврокубков, мы не можем прогрессировать»

Алексей Батраков объяснил, почему решил перейти в «Галатасарай» из «Локомотива». – Что ответишь людям, которые говорят: «Как Батраков меняет Премьер-лигу , «Локомотив» на «Галатасарай»?» И казалось, еще лет, ну, не знаю, семь назад, 5 лет назад, даже 3 года назад никто не считал, что чемпионат Турции круче российского, что «Галатасарай» сильнее топ-клубов России.