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Царьград

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«Мельчают викинги»: Коц оценил отпор русского корвета вертолёту НАТО на Балтике

«Мельчают викинги»: Коц оценил отпор русского корвета вертолёту НАТО на Балтике

Военкор Коц объяснил, зачем датский вертолет подлетал к корвету Балтфлота.Военкор Александр Коц прокомментировал инцидент с участием корвета Балтфлота «Сообразительный» и датского вертолета H125M Fennec в Балтийском море.

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