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«Тоттенхэм» купил Бреннана Джонсона. «Ноттингем» получит 47 млн фунтов

«Тоттенхэм» купил Бреннана Джонсона. «Ноттингем» получит 47 млн фунтов

Полузащитник заключил с лондонцами контракт сроком до 2029 года и будет выступать под 22-м номером. По Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

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