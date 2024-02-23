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Ностальгический тест, росшие в СССР не пройдут: угадайте год по советским обложкам «Мурзилки» к 23 Февраля

Ностальгический тест, росшие в СССР не пройдут: угадайте год по советским обложкам «Мурзилки» к 23 Февраля

Так ли хорошо помните вы свое советское детство, как вам кажется? фото: «НЭБ.Дети» (Национальная электронная детская библиотека)Разбуди советского ребятенка посреди урока и спроси, какие в стране самые главные праздники, и в первых рядах вместе с Новым годом, Днем пионерии, 8 Марта и каникулами он непременно выпалит: «День Советской армии и Военно-морского флота 23 Февраля!» (это если будить с 1949 по 1991 год, разбуженный в 1922–1945 годы ответит «День Красной армии», а в 1946–1948 годах — «День Советской армии»).

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