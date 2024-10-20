Понятие «большуха» говорит само за себя. Она — хранительница семейного очага. Она — главная, важная, ответственная, сильная, перваяПока поморы уходили подолгу на промысел, все дела и заботы возлагались на плечи большухи.
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