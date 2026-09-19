⚡️ Этой ночью ВС РФ поразили три сухогруза в Чёрном море Два морских судна поразили на переходе морем по пути к порту «Одесса», а также был ликвидирован один сухогруз в порту «Черноморск».
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