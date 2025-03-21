Судья временно запретил Белому дому депортировать миграционную активистку

Судья временно запретил администрации президента США Дональда Трампа депортировать иммиграционную активистку, задержание которой в Колорадо на этой неделе вызвало возмущение демократов штата и защитников прав иммигрантов.
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