Врач Стольная: стерильный бинт нужно положить в аптечку при выезде на природу

При выезде на природу важно брать с собой аптечку, в которой на случай получения травм должны лежать перевязочный материал (бактерицидные пластыри, стерильный бинт), гипотермический пакет, противоожоговый гель, антисептики для обработки ран на водной основе, а также гемостатическая губка для остановки кровотечения.