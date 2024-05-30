Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 305 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    Дело за малым, достичь 200-го километра на запад от Харькова.Ганчев: санитарна...
  • Михаил Еграшин
    Там же само МАГАТЭ наводчиками выступали.МАГАТЭ: все реакт...
  • Leon Dan
    О чем они? Армия Украины уже обстреливает территорию России. Гибнут люди. Рушатся мирные объекты.Глава МИД Италии ...

Врач Стольная: стерильный бинт нужно положить в аптечку при выезде на природу

Врач Стольная: стерильный бинт нужно положить в аптечку при выезде на природу

При выезде на природу важно брать с собой аптечку, в которой на случай получения травм должны лежать перевязочный материал (бактерицидные пластыри, стерильный бинт), гипотермический пакет, противоожоговый гель, антисептики для обработки ран на водной основе, а также гемостатическая губка для остановки кровотечения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх