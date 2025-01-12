"Наш флот понёс огромные потери": Беспрецедентная оккупация НАТО Чёрного моря. В Новый год враг сбил наши вертолёты

Страны Североатлантического альянса первоначально оправдывали своё присутствие на Балтике учениями и защитой подводной инфраструктуры, сейчас же во всё горло орут про борьбу с "теневым флотом России" и возможной конфронтацией с нашим флотом.
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