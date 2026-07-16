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Иркутск Сегодня

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Более 30 миллионов рублей могут взыскать с компаний Приангарья за картельный сговор

Арбитражный суд Иркутской области в конце июля рассмотрит дело о реализации картельного соглашения между ООО «Адванта Групп» и ООО «Альтера-Лаб» по госконтракту на поставку медицинского оборудования, — сообщили в пресс-службе суда.

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