Более 30 миллионов рублей могут взыскать с компаний Приангарья за картельный сговор

Арбитражный суд Иркутской области в конце июля рассмотрит дело о реализации картельного соглашения между ООО «Адванта Групп» и ООО «Альтера-Лаб» по госконтракту на поставку медицинского оборудования, — сообщили в пресс-службе суда.