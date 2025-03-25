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В России хотят запретить подкармливать бездомных животных

В России хотят запретить подкармливать бездомных животных

Рабочая группа при Госдуме одобрила пакет поправок к закону об обращении с животными. Предлагается разрешить регионам усыплять бездомных собак и кошек после истечения срока содержания в приютах, а также в случаях угрозы людям, имуществу или другим животным.

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