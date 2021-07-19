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Юрий Лоза: А не входит ли вакцинация в план по сокращению населения?

Юрий Лоза вновь удивил подписчиков неожиданной публикацией. На этот раз известный музыкант решил поделиться своим мнением по поводу проводимой в России массовой вакцинации, усомнившись в том, что главной ее целью является борьба с коронавирусом.

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